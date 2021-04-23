23 Nisan'da dünyaya gelen 7 yaşındaki iki çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı
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23 Nisan'da dünyaya gelen 7 yaşındaki iki çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 23 Nisan'da dünyaya gelen 7 yaşındaki iki çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 23 Nisan'da dünyaya gelen 7 yaşındaki iki çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kadirli Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da doğan 7 yaşındaki Çınar Aras Emre ve Ali Yavuz'u, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sevindirmek için harekete geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan iki çocuğa Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, pastayla sürpriz doğum gününü kutlaması yaptı.

Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan çocuklar, Tarhan'a teşekkür ederek pastadaki mumları üfledi.

Tarhan, gazetecilere, sürpriz doğum günü kutlaması yaptıkları 2 çocuğun yetim olduğunu belirterek, "Çocukların hem yaş gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık." dedi.

23 Nisan'da dünyaya gelen 7 yaşındaki iki çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı
23 Nisan'da dünyaya gelen 7 yaşındaki iki çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı
23 Nisan'da dünyaya gelen 7 yaşındaki iki çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı
23 Nisan'da dünyaya gelen 7 yaşındaki iki çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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