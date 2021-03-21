Osmaniye'de 22 kaçak göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de 22 kaçak göçmen yakalandı

21.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:02
Osmaniye'de 22 kaçak göçmen yakalandı

OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 11'i Mısır, 11'i Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 11'i Mısır, 11'i Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Minibüsün çeşitli suçlardan kaydı bulunan Suriye uyruklu sürücüsü C.E. (32), 'göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, dün gece E-90 Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında çalışma yaptı. Ekipler, içerisinde yolcuların bulunduğu 19 MA 0518 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Minibüsün Suriye uyruklu sürücüsü C.E.nin yapılan kimlik sorgusunda cinsel saldırı, uyuşturucu ve kasten yaralamadan suç kaydının olduğu belirlendi.

Minibüsteki 22 kişi polis tarafından araçtan indirildi. 11'i Mısır, 11'i Suriye uyruklu olduğu belirlenen göçmenlerin kimlik belgelerinin olmadığı, İran'dan kaçakçılara kişi başı 3 bin dolar ödeyerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

Minibüs sürücüsü C.E., 'göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı. C.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 22 kaçak göçmen ise parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


Osmaniye'de 22 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de 22 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de 22 kaçak göçmen yakalandı
Osmaniye'de 22 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de 22 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:03:39. #1.15#
title