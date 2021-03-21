Osmaniye'de 22 kaçak göçmen yakalandı

OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 11'i Mısır, 11'i Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Minibüsün çeşitli suçlardan kaydı bulunan Suriye uyruklu sürücüsü C.E. (32), 'göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, dün gece E-90 Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında çalışma yaptı. Ekipler, içerisinde yolcuların bulunduğu 19 MA 0518 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Minibüsün Suriye uyruklu sürücüsü C.E.nin yapılan kimlik sorgusunda cinsel saldırı, uyuşturucu ve kasten yaralamadan suç kaydının olduğu belirlendi.

Minibüsteki 22 kişi polis tarafından araçtan indirildi. 11'i Mısır, 11'i Suriye uyruklu olduğu belirlenen göçmenlerin kimlik belgelerinin olmadığı, İran'dan kaçakçılara kişi başı 3 bin dolar ödeyerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

Minibüs sürücüsü C.E., 'göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı. C.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 22 kaçak göçmen ise parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL