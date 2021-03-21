Osmaniye'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
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Osmaniye'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

21.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:55
Osmaniye'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de yapılan uygulamada 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Osmaniye'de yapılan uygulamada 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini durdurmak amacıyla uygulama yapıldı. Uygulama sırasında C.E. (32) isimli Suriye uyruklu şahsın kullandığı 19 MA 0518 plakalı minibüs şüphe üzerine durduruldu. Durdurulan araçta göçmen kaçakçılarına kişi başı 3 bin dolar vererek İran üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11'i Mısır, 11'i Suriye uyruklu toplam 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan parmak izi kontrollerinde M.C. isimli şahsın başkasına ait kimliği kullandığı belirlendi. M.C. hakkında başkasına ait kimlik belgesini kullanması suçundan da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan Suriye uyruklu C.E. isimli şahsın daha önceden cinsel saldırı, uyuşturucu ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. C.E. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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