Osmaniye'de 2021 yılı sulama sezonunda 489 bin 344 dekar alan sulanacak

Osmaniye'de 15 Nisan'da başlayan 2021 yılı sulama sezonunda 489 bin 344 dekar alanın sulanacağı bildirildi.

Osmaniye'de 15 Nisan'da başlayan 2021 yılı sulama sezonunda 489 bin 344 dekar alanın sulanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin yaptığı yatırımlarla, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2021 yılının Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından "Su ve Sulamada Hamle Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda bölgesel kalkınma projeleri olan Güneydoğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi, Doğu Anadolu Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi başta olmak üzere sulama yatırımlarının hızlandırılacağını kaydeden Yıldız, açıklamada şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Osmaniye'de 15 Nisan 2021 tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 489 bin 344 dekar tarım arazisi bulanacak. Bu tarım arazilerinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar 493 milyon 456 bin 864 lira katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner