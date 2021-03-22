Osmaniye'de 2 yıldır kayıp olarak aranan otomobil polis ekiplerince bulundu
22.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:42
Osmaniye'de 2 yıldır kayıp olarak aranan otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Osmaniye'de 2 yıldır kayıp olarak aranan otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçan otomobili, kovalamaca sonucu yakaladı.
Ekipler, otomobilin 2 yıldır kayıp olduğunu ve arandığını belirledi.
Şüpheli araç sürücüsü R.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman