Osmaniye'de 2 polisi yaralayan cinayet zanlısı etkisiz hale getirildi Osmaniye'de 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan ve yeri belirlenince teslim olması için kendisini ikna etmeye çalışan 2 polisi yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi.

Osmaniye'de 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan ve yeri belirlenince teslim olması için kendisini ikna etmeye çalışan 2 polisi yaralayan zanlı, etkisiz hale getirildi. Rahime Hatun Mahallesi'ndeki mutfak cihazları alım satımı yapan iş yerinde, tabancayla ateş ettiği Tahsin D'yi (56) öldürüp, Caner Ö. ve Yakup E'yi de yaraladıktan sonra kaçan M.D'yi yakalamak için ekipler çalışma başlattı. Zanlının, Rızaiye Mahallesi'nde bir ikamette olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. M.D'nin ekiplere, "Yaklaşmayın, yanımda çocuklar var." demesi üzerine, polis şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Silahsız şekilde zanlıyı ikna etmeye giden polislere de ateş eden M.D, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Zanlının ateş ettiği 2 polis memuru yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, etkisiz hale getirilen zanlının yanında çocuklar olmadığı, polisleri bölgeden uzaklaştırmak için yalan söylediği belirlendi. Kaynak: AA