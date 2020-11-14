Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
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Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

14.11.2020 23:23 | Son Güncelleme: 14.11.2020 23:43

Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Osmaniye-Kadirli otoyolunda meydana geldi. Osmaniye'den Kadirli istikametine giden Seydi Yıkmış yönetimindeki 06 DJ 3247 plakalı otomobil, Cevdetiye beldesinden Kadirli istikametine giden Heysem Abdo yönetimindeki 20 MA 1149 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından yaralı Haysem Abdo, Seydi Yıkmış,Tacisel Yıkmış, Alaha Shakhsharlı, Çağla Yıkmış, Cuma Efe Yıkmış, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınanlardan sürücü Heysem Abdo, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Alaha Shakhsharlı'nın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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