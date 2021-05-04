Osmaniye'de 2 marketten gıda ürünü çalan zanlı yakalandı
Osmaniye'de 2 marketten gıda ürünü çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de 2 marketten gıda ürünü çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 2 marketten gıda ürünü çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Marketlerin güvenlik kamera kayıtlarından D.Ö. olduğu belirlenen şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.
Zanlının, markete girerek çaldığı gıda ürünlerini montunun içine saklayıp iş yerinden ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner