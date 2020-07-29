Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçen Cemal Çam otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçen Cemal Çam otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazada otomobildeki 1 çocuk da yaralanırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Adana yönünden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan M.P. yönetimindeki 46 N 4650 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Çam'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen Çam, ağır yaralandı. Kazada, otomobilde bulunan 7 yaşındaki B.S.P. de yaralandı.Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

- Kadirli

Kaynak: DHA