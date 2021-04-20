İki iş yerinden para ve ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı
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İki iş yerinden para ve ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de, 2 iş yerinden para ve ziynet eşyası çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de, 2 iş yerinden para ve ziynet eşyası çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi Tenekeler Sokak'taki 2 iş yerinden para ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının S.G. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.G'nin iş yerlerine girip para ve ziynet eşyası çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

İki iş yerinden para ve ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı
İki iş yerinden para ve ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı
İki iş yerinden para ve ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı
İki iş yerinden para ve ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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