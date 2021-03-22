Osmaniye'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Osmaniye'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

22.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:46
Osmaniye'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye'de yayla evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de yayla evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Dereobası köyü Mitisin Yaylası'nda bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık yaparken kullanılan aracı tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonda C.Ö.A. ve M.A.B'yı gözaltına aldı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, çeşitli malzemeler ve ev eşyaları ele geçirdi. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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