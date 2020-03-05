Osmaniye'de 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi, otomobilde bulunan 3 kişi tutuklandı.
Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi, otomobilde bulunan 3 kişi tutuklandı.
Osmaniye'ye uyuşturucu hap getirileceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli N.Ç'ye ait otomobili Osmaniye-Gaziantep kara yolunda durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sürücü N.Ç. ile otomobilde bulunan N.U. ve O.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA