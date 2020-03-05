Osmaniye'de 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
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Osmaniye'de 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi, otomobilde bulunan 3 kişi tutuklandı.

05.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:34
Osmaniye'de 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

'de ekiplerince durdurulan otomobilde 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi, otomobilde bulunan 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye'ye uyuşturucu hap getirileceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli N.Ç'ye ait otomobili Osmaniye-Gaziantep kara yolunda durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 2 bin 921 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sürücü N.Ç. ile otomobilde bulunan N.U. ve O.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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