Osmaniye'de 2.9 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
25.05.2020 02:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 02:01
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Höyük köyü olan saat 01.38'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi. - OSMANİYE
Kaynak: İHA