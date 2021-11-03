Osmaniye'de 159 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de cep telefonu kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 159 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 2 adet tablet ele geçirildi.

Edinilen ilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cep telefonu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 159 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 2 adet tablet ele geçirildi. - OSMANİYE

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