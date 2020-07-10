Osmaniye'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Osmaniye Valiliği tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Enver-ul Hamit Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

Program öncesi Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Şehitliğini ziyaret etti.

Programda ise 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA