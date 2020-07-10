Osmaniye'de 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı Osmaniye'de15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Osmaniye'de15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından çekilen 50 fotoğraf yer aldı.

Vali Erdinç Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul'un da aralarında olduğu protokol ile vatandaşlar sergiyi gezdi.

Sergi 15 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA