Osmaniye'de 15 köy okulunda yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak

Osmaniye'de merkeze bağlı köylerdeki 15 okulda yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda, il hıfzıssıhha kurulları ve il milli eğitim müdürlükleri iş birliğinde alınacak karar doğrultusunda, 15 Şubat'tan itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilmesiyle ilgili genelge yayımlandığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, merkeze bağlı belde ve köylerdeki 15 ilkokul ve ortaokulda eğitime başlama tarihinin ertelendiği duyurulan açıklamada, 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak okullar, "Akyar Şehit Ali Erdinç, Cevdetiye, Çardak, İl Genel Meclisi, Çona Nurdağ, Kırmacılı Şehit Mehmet Ünaldı, Dervişli Şehit Mustafa Kök ve Şehit Jandarma Başçavuş Mehmet Çapar ilkokulları ve Akyar, Cevdetiye, İl Genel Meclisi, Çona Nurdağ, Kırmacılı Şehit Mehmet Ünaldı, Çardak ve Mamure ortaokulları." şeklinde sıralandı.

Açıklamada, diğer köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner