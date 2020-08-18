Osmaniye'de 148 sikke ele geçirildi
Osmaniye'de bir otomobilde 148 sikke ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
18.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:49
Osmaniye'de bir otomobilde 148 sikke ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde durdurduğu bir otomobilde 148 adet madeni sikke buldu.
Otomobildeki B.K. ve E.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA