Osmaniye'de 14 yaş altı oryantring yarışması yapıldı

Osmaniye'de 14 yaş altı Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.

Cebelibereket Kültür Merkezi, Okullar Eğitim Kampüsü ve Tosyalı Spor Salonu parkurunda düzenlenen yarışmalara 95 sporcu katıldı.

Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan oryantiring yarışmalarında sporcular, ellerinde pusula ve harita ile belirlenen noktaları en kısa sürede bulmaya çalıştı.

Yarışma sonunda 14 yaş kategorisinde Ali Yavuz Güngör, 12 yaş kategorisinde Emin Musa Karagöz, Beren Seher Küpeli, 10 yaş kategorisinde Mevlüt Kalkan, Ayşe Ceren Erdoğan, yeni başlayanlar kategorisinde ise Umut Eymen Atay ve Mislina Davarcı birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Arif Özsarı, Oryantiring İl Temsilcisi Mustafa Köşeli ve hakemler tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman