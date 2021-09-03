Osmaniye'de 133 çiftçiye toplam 4000 adet Plastik Zeytin Kasası Dağıtıldı
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Osmaniye'de 133 çiftçiye toplam 4000 adet Plastik Zeytin Kasası Dağıtıldı

Osmaniye'de 133 çiftçiye toplam 4000 adet Plastik Zeytin Kasası Dağıtıldı
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Zeytin Hasadında Plastik Kasa Kullanımın Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 133 çiftçiye toplam 4000 adet plastik zeytin kasası dağıtıldı.

Zeytin Hasadında Plastik Kasa Kullanımın Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 133 çiftçiye toplam 4000 adet plastik zeytin kasası dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım törenine Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, siyasi parti temsilcileri ve zeytin üreticileri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut dağıtım öncesi yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının projesi kapsamında İl Müdürlüğü olarak proje yaptıklarını, %50 hibeli Proje kapsamında Osmaniye merkez köylerden her bir çiftçiye 30 adet olmak üzere 133 çiftçiye toplam 4000 adet plastik kasa dağıtımı yapılarak zeytin üretiminde hasat sırasında ve sonrasında plastik kasa kullanımının yaygınlaştırılması hedeflendiğini kaydetti. Önümüzdeki yıl ilçelerimizdeki üreticilerimize de dağıtılmasını planladıklarını ifade eden Bulut, "Proje ile hasat edilen zeytinler plastik kasalarda ezilmeyecek şekilde üst üste gelerek istiflenecek, hava almaya imkan veren ve taneye zarar vermeyen, bozulmalarına engel olan kafesli ve delikli plastik kasalar içerisinde fabrikaya ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca projenin uygulanması ile birlikte köylerimizde zeytinlerin daha sağlıklı, kalite değeri daha yüksek ve ekonomik değeri daha fazla olacak şekilde üretilmesi sağlanacaktır. "diye konuştu.

Program sonunda zeytin üreticilerine plastik kasaları Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya tarafından verildi. Projenin hayırlı olmasını ve ilimizdeki zeytin üretiminde kalitenin artırılmasına vesile olmasını dileyen Vali Yılmaz, üreticilerimize bol bereketli kazançlar diledi. Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya üreticilerimize bereketli olsun dileklerini ilettiler.

Üreticiler Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

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Kaynak: Habermetre

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