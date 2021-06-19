Osmaniye'de 13 bin 972 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
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Osmaniye'de 13 bin 972 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Osmaniye'de 13 bin 972 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında piyasa değeri 139 bin 720 lira olan 13 bin 972 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında piyasa değeri 139 bin 720 lira olan 13 bin 972 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yaptı. Denetimler esnasında A.O.E. isimli şahsın hareketlerinden şüphe duyan ekipler, şahsın elindeki çantada arama yaptı. Ekipler şahsın çantasında yaptığı armada çeşitli markalarda 784 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Emniyette yapılan sorgulamanın ardından şahsın ikametgahında arama yapan ekipler 4 adet koli içerisine saklanmış halde çeşitli markalarda 13 bin 188 adet daha sentetik ecza ele geçirdi. Piyasa değeri 139 bin 720 lira olan toplamda 13 bin 972 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç" suçundan A.O.E. isimli şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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