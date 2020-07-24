Osmaniye'de 126 kök Hint keneviri ele geçirildi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 126 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
24.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:27
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 126 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yanalak mevkisinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını alan jandarma ekipleri, bir yayla evine operasyon düzenledi.
Evin bahçesinde 83 kök, ikamette de 43 kök kenevir bulan ekipler, ev sahibi F.Ö'yü gözaltına aldı.
Kaynak: AA