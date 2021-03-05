Osmaniye'de 120 kilo kaçak tütün ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı
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Osmaniye'de 120 kilo kaçak tütün ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı

05.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:19
Osmaniye'de 120 kilo kaçak tütün ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir otomobilde 120 kilo kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir otomobilde 120 kilo kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli-Sumbas kara yolundaki kontrollerinde bir otomobili durdurdu.

Araçta 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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