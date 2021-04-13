Osmaniye'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Osmaniye'de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Osmaniye'de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde kaçakçılara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı