OSMANİYE'DE 12 KAÇAK GÖÇMEN, YOLCU OTOBÜSÜNÜN BAGAJINDA YAKALANDI
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OSMANİYE'DE 12 KAÇAK GÖÇMEN, YOLCU OTOBÜSÜNÜN BAGAJINDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, polisin yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen, yolcu otobüsünün bagajında taşınırken yakalandı.

OSMANİYE'de, polisin yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen, yolcu otobüsünün bagajında taşınırken yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince E90 otoyolundaki dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu sırada, durdurulan şehirler arası otobüste kaptanın tedirgin davranışları üzerine araçta detaylı inceleme yapıldı. Kaptan dinlenme kabinini kontrol eden ekipler, bagajda 12 kişinin saklandığı ve araç içine kaçtıklarını gördü. Bagaj kısmında hayati tehlike oluşturacak şekilde taşınan 3'ü Pakistan, 9'ü Afganistan toplam 12 kaçak göçmenin, pasaport veya resmi makamlarca verilen kimlik belgelerinin olmadığı, 20 gün önce İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edildi.

OTOBÜSE EL KOYULDU

Saatlerce havasız ve aç kaldıklarını belirten düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçları, polisler tarafından karşılandı. Araç şoförleri İ.S (52) ve S.D (52) ile muavin Ş.S (23), 'göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alınırken, haklarında adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araçta bulunan yolcular mağdur edilmeden firmaya ait otobüse 'insan kaçakçılığı' suçunda kullanılması nedeniyle el koyuldu. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

OSMANİYE'DE 12 KAÇAK GÖÇMEN, YOLCU OTOBÜSÜNÜN BAGAJINDA YAKALANDI
OSMANİYE'DE 12 KAÇAK GÖÇMEN, YOLCU OTOBÜSÜNÜN BAGAJINDA YAKALANDI
OSMANİYE'DE 12 KAÇAK GÖÇMEN, YOLCU OTOBÜSÜNÜN BAGAJINDA YAKALANDI
OSMANİYE'DE 12 KAÇAK GÖÇMEN, YOLCU OTOBÜSÜNÜN BAGAJINDA YAKALANDI
OSMANİYE'DE 12 KAÇAK GÖÇMEN, YOLCU OTOBÜSÜNÜN BAGAJINDA YAKALANDI
OSMANİYE'DE 12 KAÇAK GÖÇMEN, YOLCU OTOBÜSÜNÜN BAGAJINDA YAKALANDI
OSMANİYE'DE 12 KAÇAK GÖÇMEN, YOLCU OTOBÜSÜNÜN BAGAJINDA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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