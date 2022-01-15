12,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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12,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Osmaniye'de kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş 12,5 hapis cezası olan H.K'nin kentte bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla H.K'yi İstiklal Mahallesi'ndeki pasajdan çıkarken yakaladı.

H.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

12,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

12,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - Son Dakika Haberleri
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Osmaniye'de kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

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