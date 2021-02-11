112 fidan toprakla buluştu
Toprakkale ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ve protokol üyelerince Avrupa 112 Günü etkinlikleri kapsamında 112 fidan toprakla buluşturuldu.
Toprakkale ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ve protokol üyelerince Avrupa 112 Günü etkinlikleri kapsamında 112 fidan toprakla buluşturuldu.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kışla Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, 112 Çağrı Merkezi'nin önemine değindi.
Etkinlik kapsamında 112 fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Yılmaz, "Etkinlik, 112'nin tanıtımı bakımından önemlidir. Fidanlardan 81'ine illerimizin plakalarıyla birlikte isimlerini yazdık. Kalan 31 fidana ise devlet büyüklerimizin adı yazıldı." dedi.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddisi Arık da merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları fidanları toprakla buluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman