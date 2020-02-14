Osmaniye'de 112 Acil Servis çalışanları kan ve kök hücre bağışında bulundu

14.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:08

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları, kan ve kök hücre bağışında bulundu.



Görevlisi 450 personel, Cumhuriyet Meydanında kurulan Türk Kızılayı stantına gelerek kan ve kök hücre bağışı kampanyasına katıldı.



İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, ilik nakli bekleyen hastalar için kan ve kök hücre bağışı kampanyasına sonuna kadar destek verildiğini belirtti.



Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Öznavruz, "Sağlık çalışanlarımız gerek kan bağışı gerek kök hücre bağışı konusunda çok duyarlılar ve fırsat bulunan her anda bağışçı olmaktadırlar. Kamu kurumlarına gerek sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız çalışmalar ile vatandaşlarımızı kök hücre nedir, bağışçı nasıl olunur gibi konularda bilgilendirmelerde bulunmaktayız. Bugünde kök hücre bağışını yaparak vatandaşlarımıza bu konuda da yanlarında olduğumuzu göstermiş olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA