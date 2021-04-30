Osmaniye'de 106 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de 106 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir tekstil fabrikasında çalışan 106 işçi yedikleri yemeğin ardından bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de bir tekstil fabrikasında çalışan 106 işçi yedikleri yemeğin ardından bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, "Hastanelere toplamda 106 hasta bulantı ve kusma şikayetiyle getirildi, yapılan kontroller sonrasında bulantı ve kusma haricinde hayati tehlike arz eden bir hastamız yoktur" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında 300 kişi iftar vaktinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayetleri olması nedeniyle 106 işçi ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerinden hayati tehlikesi olan bulunmazken fabrikada tedbir amaçlı olarak sağlık ekiplerinin bekletildiği öğrenildi. Gazetecilere açıklama yapılan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, hastanelere toplam 106 hastanın bulantı ve kusma şikayetiyle getirildiğini, yapılan kontroller sonrasında bulantı ve kusma haricinde hayati tehlike arz eden bir hastanın olmadığını söyledi.

Zehirlenme şikayetiyle gelen hastaların tedavilerinin devam ettiğini ifade eden Öznavruz, "Bugün Organize Saniye Bölgesi'nde bir fabrikada 15.00 ila 23.00 vardiyasında çalışan 300 işçimizde yedikleri yemekten dolayı bulantı, kusma şikayetleri oluşmuştur. Bu nedenle 112 Acil Sağlık Hizmetleri yaklaşık 17 ekiple fabrikaya ulaşmış olup şuana kadar ilimizdeki hastanelere toplam 106 hasta getirilmiştir. Şu anda yapılan kontroller sonrasında bulantı ve kusma haricinde hayati tehlike arz eden bir hastamız yoktur. Yine her türlü tedbiri akmak kaydıyla fabrikada şuan 3 tane ambulans hazır halde bekletilmektedir. Şuan itibari ile Osmaniye'de ki bütün hastanelerimizde nöbetçi ekipler haricinde destek olan ekiplerimizde hastanemize getirilmiş olup hastalarımızı tedavileri devam etmektedir. Her şey kontrolümüz altındadır" diye konuştu.

(Selçuk Kaya - Bekir Burak Canbolat/İHA)

Osmaniye'de 106 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Osmaniye'de 106 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Osmaniye'de 106 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Osmaniye'de 106 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi
Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı
Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Serdar Ortaç Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan
Spor Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Fırat Aydınus Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de 106 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 00:17:25. #1.15#

title