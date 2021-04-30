Osmaniye'de 106 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de bir tekstil fabrikasında çalışan 106 işçi yedikleri yemeğin ardından bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de bir tekstil fabrikasında çalışan 106 işçi yedikleri yemeğin ardından bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, "Hastanelere toplamda 106 hasta bulantı ve kusma şikayetiyle getirildi, yapılan kontroller sonrasında bulantı ve kusma haricinde hayati tehlike arz eden bir hastamız yoktur" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında 300 kişi iftar vaktinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendi. Bulantı ve kusma şikayetleri olması nedeniyle 106 işçi ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerinden hayati tehlikesi olan bulunmazken fabrikada tedbir amaçlı olarak sağlık ekiplerinin bekletildiği öğrenildi. Gazetecilere açıklama yapılan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, hastanelere toplam 106 hastanın bulantı ve kusma şikayetiyle getirildiğini, yapılan kontroller sonrasında bulantı ve kusma haricinde hayati tehlike arz eden bir hastanın olmadığını söyledi.

Zehirlenme şikayetiyle gelen hastaların tedavilerinin devam ettiğini ifade eden Öznavruz, "Bugün Organize Saniye Bölgesi'nde bir fabrikada 15.00 ila 23.00 vardiyasında çalışan 300 işçimizde yedikleri yemekten dolayı bulantı, kusma şikayetleri oluşmuştur. Bu nedenle 112 Acil Sağlık Hizmetleri yaklaşık 17 ekiple fabrikaya ulaşmış olup şuana kadar ilimizdeki hastanelere toplam 106 hasta getirilmiştir. Şu anda yapılan kontroller sonrasında bulantı ve kusma haricinde hayati tehlike arz eden bir hastamız yoktur. Yine her türlü tedbiri akmak kaydıyla fabrikada şuan 3 tane ambulans hazır halde bekletilmektedir. Şuan itibari ile Osmaniye'de ki bütün hastanelerimizde nöbetçi ekipler haricinde destek olan ekiplerimizde hastanemize getirilmiş olup hastalarımızı tedavileri devam etmektedir. Her şey kontrolümüz altındadır" diye konuştu.

(Selçuk Kaya - Bekir Burak Canbolat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı