Osmaniye'de 10 günde 9 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de 10 günde 9 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de 10 günde 9 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de 10 günde 9 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de 10 günde 9 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 günde 9 motosiklet çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından K.U. (28) olduğu belirlenen zanlı, saklandığı evde operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Öte yandan, zanlının bazı hırsızlıkları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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