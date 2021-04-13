Osmaniye'de 10 günde 13 bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de 10 günde 13 bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de 10 günde 13 bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, 10 günde 13 bisiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de, 10 günde 13 bisiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 28 Mart-6 Nisanda 13 ayrı bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.

Hırsızlıkların olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının K.U. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlıklar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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