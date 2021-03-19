Osmaniye CGC Yönetim Kurulu üyeleri OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'u ziyaret etti

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Yönetim Kurulu üyeleri, Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof.Dr. Turgay Uzun'u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun, üniversitenin daha da gelişmesi için basın mensuplarının desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

OKÜ'yü daha ileriye taşımak için çalışacaklarını kaydeden Uzun, "Osmaniye'yi çok sevdim. İnsanları cana yakın. İnşallah, birlik beraberlik içerisinde üniversitemizi daha ilerilere taşıyacağız. Basın mensuplarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Bu anlamda elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Güzel işler yapabilmek ve üniversitemizin tanıtımı açısından hep birlikte istişare içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

CGC Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cihangir de, OKÜ Rektörü Uzun'a yeni görevinde başarılar diledi.

Üniversitenin kentin ortak değeri olduğunu, basın mensuplarının da her zaman desteğe hazır olduğunu ifade eden Cihangir, şunları belirtti:

"Cemiyet olarak üniversitemizi her zaman ön planda tutmak, tanıtımını yapmak ve cazibe merkezi olması için gayret göstermek ana hedeflerimiz arasında olmuştur. Bizler, etkinlik ve faaliyetlerimizde üniversite ile birlikte hareket etmek isteriz. Beklentimiz, OKÜ'nün basın kuruluşlarıyla irtibatlı olması ve bilgi akışının sürekliliğidir. Üniversitemizi önemsiyor ve değer veriyoruz. Gazetelerde, internet sayfalarında yapılacak haberlerle üniversitemizin gücüne güç katmak için her türlü desteğe hazırız."

Cihangir, ziyaret sonunda Rektör Uzun'a CGC'nin yayın organı Güneysu Dergisi'nin bir nüshasını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman