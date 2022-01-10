Osmaniye CGC üyeleri, Özden Huzurevi bocce takımıyla dostluk maçı yaptı

OSMANİYE (AA) - 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) yönetim kurulu üyeleri, Osmaniye Özden Huzurevi bocce takımıyla dostluk maçı yaptı.

Takım antrenörü Davut Oğuzhan, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başarı dileklerinde bulundu.

CGC Başkanı Ali Cihangir de, Antalya'da düzenlenen şampiyonada Türkiye şampiyonu olan Özden Huzurevi bocce takımını tebrik etti.

Osmaniye'ye getirdikleri şampiyonluk için takıma teşekkür eden Cihangir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde bocce takımıyla bir dostluk maçı yapmak için bir araya geldiklerini sözlerine ekledi.

AA / Ümit Kahrıman - Spor Haberleri

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