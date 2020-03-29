Osmaniye çağrılara uyup evde kaldı Alınan Korona virüs tedbirlerine ve evde kal çağrısına uyan Osmaniye ilinde valilik sosyal medya hesabından boş sokak ve caddelerin mobese görüntüsünü paylaşıp teşekkür etti.

Alınan Korona virüs tedbirlerine ve evde kal çağrısına uyan Osmaniye ilinde valilik sosyal medya hesabından boş sokak ve caddelerin mobese görüntüsünü paylaşıp teşekkür etti.

Osmaniye ili evde kal çağrılarına uydu. Şehrin bir çok noktasında ve ana caddeler üzerinde araç trafiği ve insan kalabalığı oluşmadığına dair görüntüleri Osmaniye Valiliği sosyal medya hesabından paylaşıp vatandaşlara teşekkür etti. Osmaniye Valiliği paylaştığı mobese fotoğraflarının altına ise "Senin, ailenin ve hepimizin sağlığı için evde kaldığın için teşekkürler Osmaniye. Yaşanacak daha güzel günler için lütfen evde kalmaya devam edelim." notunu düştü. - OSMANİYE

Kaynak: İHA