Osmaniye Belediyesine ait bazı tesisler koronavirüsüne karşı geçici olarak kapatılıyor Osmaniye Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediyeye ait müze, kültür merkezleri, kütüphane ve spor tesislerinin geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

Osmaniye Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediyeye ait müze, kültür merkezleri, kütüphane ve spor tesislerinin geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye Belediyesince koronavirüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında belediyeye ait Kent Müzesi, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi, Cebelibereket Kültür Merkezi, Mutlu Çocuk Kütüphanesi ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin 16 Mart tarihinden itibaren geçici olarak ziyaretlere kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yine belediyeye ait Samet Aybaba İzcilik ve Spor Tesisi ile Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA