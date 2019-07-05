Osmaniye belediyesi yaz spor okulları'nın 11'incisi başladı

Ücretsiz yaz spor okullarının açılışında bu yıl Galatasaray Spor Kulübü'nün başarılı oyuncusu Emre Taşdemir ve Çaykur Rizespor Kulübü'nün başarılı file bekçisi Gökhan Akkan ziyaret etti. Futbol camiasının başarılı isimleri Taşdemir ve Akkan, çocuklar için ve spor adına düzenlenen bu muhteşem organizasyon için Osmaniye Belediyesi'ne ve Başkan Kadir Kara'ya teşekkür ettiler. Ayrıca 11 yıl önce başlayan ve devam edecek olan yaz spor okullarının Osmaniyeliler için ve çocuklarımız için büyük bir şans olduğunu söylediler.

'Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin" sloganı ile başlatılan Yaz Spor Okullarına çocukların ve ailelerin ilgisi her geçen yıl daha da artıyor.Osmaniye Belediyesi Ücretsiz 11'inci Yaz Spor Okullarına bu yıl yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı.

Osmaniye şehir merkezinde belirlenen servis noktalarından ücretsiz olarak belediye tarafından ulaşımı sağlanan haftada 2 gün futbol 3 gün diğer branşlar olmak üzere toplam 13 farklı branşta eğitim gören öğrenciler eğlenceli bir yaz geçiriyor.

TAŞDEMİR VE AKKAN, BAŞKAN KARA'YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Osmaniye Belediyesi ücretsiz 11. Yaz spor okullarını ziyaret eden Galatasaraylı futbolcuEmre Taşdemir ve Çaykur Rizespor'unbaşarılı file bekçisi Gökhan Akkan daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kadir Kara; "Başarılı sporcularımızı şehrimizde misafir etmekten mutluluk duyduk. Ayrıca belediyemiz tarafından düzenlenen yaz spor okullarını ziyaret edip kıymetli çocuklarımızla yakından ilgilendikleri kendilerine çok teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Taşdemir ve Akkan, spora gösterdiği hassasiyet ve desteklerinden dolayı Başkan Kara'ya teşekkür ederek imzalı forma hediye ettiler.

Kaynak: Bültenler