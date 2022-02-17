Osmaniye Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacak - Haberler
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Osmaniye Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacak

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacak

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediyenin, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacağını belirtti.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediyenin, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacağını belirtti.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak enflasyonla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talepleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile su fiyatlarında en kısa zamanda yüzde 7 indirime gidileceğini vurguladı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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