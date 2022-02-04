OSMANİYE BELEDİYESİ'NDEN 'KEDİ EVİ' UYGULAMASI

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de sokak kedilerinin beslenme ve barınabilmesi için kedi evleri projesini uygulamaya konuldu. İlk etapta, ihtiyaç duyulan 10 noktaya, 3 katlı kedi evleri yerleştirildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından yürütülen gönüllülerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için bir proje daha hayata geçti. Belediye tarafından özel olarak üretilen kedi evleri, şehrin daha önce belirlenen noktalarına yerleştirildi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları ile ilgili gönüllülük çalışması kapsamında birinci etapta üretim planlaması yapılan kedi evlerinin imalatı tamamlanarak, kedilerin sıcak yuvası olarak yerlerini aldı. Soğuk kış aylarında sokak kedilerinin sıcak bir ortamda barınabilmeleri için özel olarak ahşap malzemeden imal edilen kedi evleri, gönüllülerin koruması ve destekleri ile daha önce belirlenmiş bölgelere yerleştirilmeye başlandı. Her bir kedi evinde aynı anda yaklaşık 20 kedi barınabileceği belirtilirken, belediye tarafından gönüllülere verilmek üzere mama desteği sağlanacak ve besleme işlemleri gönüllüler tarafından gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Osmaniye Patileri Derneği ( OSPA-DER) Başkanı Latife Merve Turhan, 'Osmaniye Belediyemizin yaptığı kedi evlerini dağıtımını birlikte gerçekleştirdik. Yerleştirdiğimiz yerlerde çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. Vatandaş olarak bizlere düşen görev, kedi evlerimize zarar vermeden çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak adına kedilerimizin besleme noktalarına mama ve su dağıtımını yaparak beslenmelerini sağlamak. Bu barınakların bakımı ve kedilerimizin beslenmesi gönüllülerimiz tarafından yapılacak. Belediyemize bu örnek uygulama için ve biz hayvan severlere verdiği destekler için teşekkür ediyorum' dedi.

KEDİ EVİ ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Belirlenen noktalara yerleştirilmesi yapılan kedi evleri çocukların ilgi odağı oldu. Kedi evlerini görünce çok mutlu olduğunu ifade eden 4. sınıf öğrencileri Cemre Sevim ve Maya Zeytli de mama getirip, kedileri besleyeceklerini ifade etti. 5. sınıf öğrencisi

Belediye tarafından ikinci etap üretim ile şehrin belirlenecek noktaları için kedi evleri yapımına devam edileceği bildirildi.