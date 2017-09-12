Osmaniye Belediyesi'nden Geleneksel Okçuluk Turnuvası

Osmaniye'de bu spora gönül vermiş olan Osmaniye Cebelibereket Geleneksel Okçuluk ve Osmaniye Kayı Geleneksel Okçuluk Kulüplerinin destekleri ile Osmaniye Belediyesi 2. Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası bu yıl ulusal çapta düzenlenecek.

16 Eylül 2017 Cumartesi günü Ergenekon olarak bilinen Osmaniye Kent Ormanı'nda düzenlenecek yarışmaya Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor. Turnuva 30-60-90 metre puta atışı şeklinde 3 değişik kategoride farklı yaş grupları arasında yapılacak. Dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilecek.

Ayrıca turnuvadan bir gün önce 15 Eylül Cuma günü saat 18.00'da Devlet Bahçeli Bulvarından başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak turnuva tanıtım yürüyüşü yapılacak.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, tarihimizde önemli bir yer tutan okçuluk sporunun tanınmasını sağlamak ve çeşitli illerden gelecek sporculara Osmaniye'nin tanıtılmasını sağlamak için bu yarışmanın ikincisini tertip ettiklerini söyledi.

