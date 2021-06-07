Osmaniye Belediyesi 'Mobil Atık Getirme Merkezi' yerleştirdi

Atıkların geri dönüşüme kazandırılarak daha temiz bir çevre ve şehrimiz geleceğinin korunması adına çalışmalarına hızla devam eden Osmaniye Belediyesi tarafından mobil atık getirme merkezlerinin çoğaltılacağı kaydedildi.

Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı ve Adnan Menderes Bulvarı'na kurulan atık getirme merkezlerinde kağıt-karton, plastik, metal, cam ve atık yağlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 10 BİN ADET FESLEĞEN FİDESİ DAĞITILDI

Osmaniye Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında fesleğen fidesi dağıttı.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen etkinliklerde 10 bin adet fesleğen fidesi dağıtıldı.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi önünde gerçekleşen fide dağıtım etkinliğinde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer; "Osmaniye Belediyesi olarak gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Katkı ve katılımlarıyla bizlere destek veren değerli tüm Osmaniyeli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Osmaniye Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fide dağıtımında düşüncelerini aktaran vatandaşlar teşekkürlerini ileterek temiz ve sağlıklı bir şehir için birlik- beraberlik vurgusu yaptılar.

Kaynak: Bültenler