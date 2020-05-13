Osmaniye belediyesi koruyucu maske üretimine başladı Osmaniye Belediyesi, Korona Virüsün (Kovid-19) yayılması riskine karşı etkin ve istikrarlı mücadelesini her alanda sürdürüyor.

Belediye tarafından Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında şehrin tamamında dezenfeksiyon işlemleri, içerisinden geçtiğimiz bu zor süreç içerisinde sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ile semt pazarları ve şehir içi dolmuşlarda maske dağıtımı çalışmaların yanı sıra koruyucu maske üretimine de başlandı.

Osmaniye Belediyesi'nin açmış olduğu ve açıldığı günden buyana birçok vatandaşın meslek edinmesini sağlayan Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM)'nde koruyucu maske üretimi yapılıyor.

Dikimi OBEM Kurs Eğitmenleri tarafından yapılan koruyucu maskeler günde ortalama 250 adet üretilecek.

Kaynak: Bültenler