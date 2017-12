Kent müzesi, 2017 yılı içerisinde 85 bin kişi civarında ziyaretçisine kapılarını açtı. Açıldığı günden bugüne ise kent müzesi yaklaşık 900 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Osmaniye belediyesi tarafından Selçuklu mimarisi ile yapılan ve ilginin her geçen gün arttığı Kent Müzesi ile Osmaniye'yi her yönüyle tanımak mümkün. Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi şehrin geçmişini geleceğe taşımaya devam ediyor. Osmaniye'den, ülkenin diğer illerinden ve yabancı turistlerinde uğrak noktası haline gelen Kent Müzesi Osmaniye'yi geçmişten geleceğe her yönüyle tanıtıyor.



Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi, çevre düzenlemesi, dış cephe kaplama, mukarnas, çift başlı kartal, arasta çarşısı, kent dükkanları, kent arşivi, çınarlı kahve, şor odası, geçmişten günümüze 7 ocak diaroma ve eğitim atölyesi bölümlerinde oluşan kent müzesi ziyaretçilerine anı tazeletiyor .



Belediye Başkanı Kadir Kara, "Osmaniyeli hemşerilerimizin anılarını abideleştirmek, geçmişten günümüze ve günümüzden geleceğe köprü kurmayı amaçlayarak vatandaşların hizmetine sunduğumuz kent müzesini 7'den 70'e herkesin ziyaret etmesi gerektiğini ifade etti.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi'ne 4 Yılda Yaklaşık 900 Bin Ziyaretçi

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi Pazartesi günleri hariç haftanın her günü saat 09.00 ile 17.00 arası vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.