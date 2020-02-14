Osmaniye Belediyesi, kent merkezinde binlerce ağacı toprakla buluşturuyor
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Osmaniye Belediyesi, kent merkezinde binlerce ağacı toprakla buluşturuyor

Osmaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kuzey Çevre Yolu üzerindeki ağaç dikme faaliyetlerini hızla sürdürüyor.

14.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:58
Osmaniye Belediyesi, kent merkezinde binlerce ağacı toprakla buluşturuyor

Belediye tarafından ağaçlandırma çalışmalarının kentin çeşitli bölgelerinde hız kesmeden devam edileceği ve çalışmalar sonucunda yaklaşık 10 bin ağacın dikileceği kaydedildi.

Devam eden ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili Belediye Başkanı Kadir Kara; "Gelecek yeni nesillere daha yeşil ve güzel bir Osmaniye bırakabilmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalar kapsamında toprağa koyduğumuz her ağaç, her fidan şehrimizin ve hemşerilerimizin geleceğine nefes olacak inşallah." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
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