Osmaniye belediyesi 4. Kitap Fuarı 105 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı

Açıldığı günden itibaren her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında milyonlarca kitap 80 standa, 180 yayın evinde okurlara sunuldu. Birbirinden değerli Türkiye'nin önde gelen 150'nin üzerinde yazarının katıldığı ve 29 söyleşi programının yapıldığı fuarda yazarlar kitaplarını imzalarken bilgi ve birikimlerini kitapseverlerle paylaştılar.

OSMANİYE BELEDİYESİ KİTAP FUARI, BÖLGEYE HİTAP EDEN KONUMA GELDİ

Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı, bölgenin en büyük kitap fuarı olma yolunda hızla ilerliyor. Kitap Fuarında stant açarak milyonlarca kitapları okurlara sunan yayınevleri, Türkiye'nin her bölgesinde fuara katıldıklarını ifade ederek, Osmaniyeli vatandaşlar kitaplara çok ilgili, bilinçli ve seçerek okuyan, okumayı seven bir şehir olduğunun kanıtı olduğunu söylediler.

Kitap Fuarını ziyaret eden vatandaşlar ise, her yaş grubu insana hitap eden kitapların yer aldığı, kültür ve bilgi dolu, Osmaniye'nin kültürel yapısına çok önemli katkı sağlayan bir organizasyona imza attığı için Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandılar.

BAŞKAN KADİR KARA, "TEŞEKKÜRLER OSMANİYEM, TEŞEKKÜRLER DEĞERLİ HEMŞERİLERİM'

Kitap fuarına katılan vatandaşlara teşekkür eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara , insanı ve hayatı okumak adına başlattıklarını ifade ettiği kitap fuarının bu yıl dördüncüsünü yaparak muhteşem bir ilgi ile tamamladıklarını söyleyerek açıklamasına şöyle devam etti: " Hayatımıza yön veren kitaplar ve yazarlar, Osmaniye'de on binlerce vatandaşımızla buluştu. Fuar alanı, yayınevi çeşitliliği, kitap zenginliği ve ziyaretçi sayısına bakıldığında dört yıl önce attığımız tohumun yeşerip boy verdiği gördük. Her yaştan insanımız kitap fuarımıza akın etti. Osmaniyeli kitapsever, Osmaniye kitap dostu bir şehirdir. Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı, siz kıymetli hemşerilerimin büyük teveccühü sayesinde Türkiye'nin en prestijli fuarları arasına girmeyi başarmıştır. Fuarlarımıza sahiplenen, bu alanda ziyaretçi rekorları kırılmasını sağlayan her bir hemşerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu konuyu özellikle ifade etmek istiyorum ki, Osmaniye'yi her alanda daha ileriye taşımak boynumuzun borcudur." Şeklinde konuştu.

KİTAP FUARI OSMANİYE'NİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Osmaniye Belediyesi 4.Kitap Fuarı, Osmaniye'nin tanıtımına da büyük katkı sağladı. Yaklaşık 10 ulusal TV kanalının ana haber bültenlerinde yayınlanarak ve birçok ulusal gazetelerde yer alması sebebiyle Osmaniye'nin adı ve kitapsever bir şehir olduğu tüm Türkiye'ye duyuruldu.

