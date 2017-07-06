Osmaniye Belediye Başkanının Koruması Silahlı Saldırıda Yaralandı (2)

BAŞKAN KARA: FAİLLER EN KISA ZAMANDA BULUNMALI



Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, silahlı saldırıda yaralanan yakın koruması Savaş Çapar'ı, kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kara, koruması Çapar'ın vücuduna 2 mermi isabet ettiğini, hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Olayın polis ekiplerince soruşturulduğunu belirten Başkan Kara, "Faillerin en kısa zamanda bulunmasını ve olayında en kısa zamanda aydınlatılmasını şahsım, teşkilatlarım ve Osmaniye halkı adına beklediğimi buradan altını çizerek belirtmek istiyorum. En kısa zamanda faillerin, varsa azmettiricilerinin varsa arka planda yatanların ve saklananların olmak üzere tamamının hukukun ve devletin karşısına çıkartılmasını ve bunların kim olduğunun Osmaniye halkı tarafından bilinmesini gerektiğini altını çizerek belirtmek istiyorum" dedi.



