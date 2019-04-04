Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara Mazbatasını Aldı

Üçüncü kez Osmaniye Belediye Başkanı seçilen Kadir Kara mazbatasını aldı.

MHP İl Başkanı Melih Loş ve parti yönetimiyle Osmaniye Adliyesine gelen Kara, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı İsmail Geçeci'den teslim aldı.

Kara, yaptığı açıklamada, üçüncü kez başkanlık mazbatasını almanın gururunu yaşadığını belirterek, "Mazbatamızı aldığımız bu onurlu günde bizleri üçüncü kez bu göreve layık gören çok kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Yeni bir Osmaniye için mücadelemiz ve çalışmalarımız mesai saati gözetmeksizin aralıksız sürecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA