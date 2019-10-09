Osmaniye basketbol il temsilciliğine RAUF TÜLÜCE atandı

09.10.2019 14:04

1983 Osmaniye doğumlu olan ve uzun yıllar basketbol hakemliği yapan Rauf Tülüce, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu gereğince Bakanlık Makamının 30.09.2019 tarihli ve 23 sayılı onayı ileTürkiye Basketbol Federasyonu tarafından Osmaniye İl Temsilcisi olarak görevlendirilerek resmi olarak göreve başladı.

İL TEMSİLCİSİ RAUF TÜLÜCE, 'OSMANİYE'DE BASKETBOLU DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ'

Osmaniye Basketbol İl Temsilciliğine Rauf Tülüce' nin atanması basketbol camiasında olumlu karşılandı. Bayrağı devir alarak göreve hızlı başlayan Tülüce, Basketbolu Osmaniye'de daha ileri noktalara taşımak için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını belirtti.

İl Temsilcisi Rauf Tülüce yaptığı açıklamada; "Türkiye Basketbol Federasyonumuzun uygun görmesiyle görevimize başladık. Osmaniye'de çok güzel bir basketbol potansiyeli var. Bizler bu var olan potansiyeli daha fazla gün yüzüne çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm hakem, antrenör, sporcu ve kulüpler ile sürekli irtibat içinde olacağız, istişareler yapacağız ve hep birlikte Osmaniye basketbolunu üst noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. İnşallah ilimizde ilerleyen süreçlerde basketbol adına yararlı başarılı organizasyonlara imza atacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere her zaman destek olan varlığını daima yanımızda hissettiğimiz Türkiye Basketbol Federasyonumuza, Osmaniye Gençlik ve Sporİl Müdürü ve personellerine ve tüm emeği geçenlere şahsım ve Basketbol il temsilciliğimiz adına teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler