OSMANİYE Atın, otomobille koşturulmasına tepki
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OSMANİYE Atın, otomobille koşturulmasına tepki

Atın, otomobille koşturulmasına tepkiOSMANİYE'de bir at sıcak ve güneşli havada, dakikalarca hareket halindeki otomobille asfalt üzerinde koşturuldu.

22.05.2020 00:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:30

Atın, otomobille koşturulmasına tepki

OSMANİYE'de bir at sıcak ve güneşli havada, dakikalarca hareket halindeki otomobille asfalt üzerinde koşturuldu. Bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Olay, öğle saatlerinde, Osmaniye-Toprakkale yolunda meydana geldi. Hareket halinde olan otomobilin yanında asfaltta koşan at görenler şoke etti. Otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişinin iple tuttuğu atın metrelerce koşturulduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde güneşin ve sıcak havanın altında koşturulan atın zaman zaman tökezlediği görüldü. Başka bi sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülediği o anlar, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. n olan bu anlar ise başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Hava sıcaklığının yüksek olduğu bugünlerde atın, otomobil ile koşturulması, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

OSMANİYE Atın, otomobille koşturulmasına tepki

Kaynak: DHA

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