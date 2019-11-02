Osmaniye artık yemekler sokak hayvanlarına mama olacak

02.11.2019 15:43

Artık yemekler sokak hayvanlarına mama olacak

Osmaniye Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü Kız Yurdu yemekhanesindeki kazan artığı yemekler ve unlu mamuller, sokak hayvanlarına mama yapılması için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilciliğine verilecek.

Bu kapsamda, HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ve Yurdun Kantin İşletmeci Vekili Ece Şen arasında imza altına alınan protokol kapsamında, belirli aralıklarla alınacak olan atık unlu mamuller, kent merkezindeki besleme noktalarında sokak hayvanları için bırakılacak.

Yurdun Lokanta - Kantin İşletmesi olarak öğrencilere sunmuş oldukları yemeklerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla unlu mamul ve susuz yemeklerin kazan artığını sokak hayvanlarına mama yapmaları için HAYTAP ile protokol imzaladıklarını söyleyen Ece Şen, Kurumumuz geri dönüşüm konusunda çok hassas davranmaktadır. Yurdumuzda cam plastik ve kağıt gibi ürünlerin geri dönüşüm üniteleri mevcuttur. Yurdumuzun gösterdiği bu hassasiyete bir katkı sağlamak istedik ve işlenebilecek tüm kazan artığı yemekler ve unlu mamullerimizi sokak hayvanlarına mama yapılması için HAYTAP'a vereceğiz dedi.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise Osmaniye KYK Kız Yurdu ile yapılan protokolle yemekhanedeki taze bayatların sokak hayvanlarına mama üretiminde kullanılmak üzere teslim alınacağını belirterek şunları söyledi

Tüketilmemiş unlu mamuller ile susuz yemeklerin kazan artıkların öğütücü ve yoğurucu makine parkurumuzdan geçirdikten sonra şehrimizde sahipsiz sokak hayvanı popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere mama olarak dağıtacağız. Bu projemize destek veren ve geri dönüşüme önem veren KYK yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Günlük çıkan taze bayatların transferini doğaya karbon salınımı yapmamak adına römorklu bisikletlerimiz ile yapacağız.

Kaynak: DHA