Osmaniye aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu 7 gözaltı
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Osmaniye aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu 7 gözaltı

Aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu: 7 gözaltıOSMANİYE'de polisin, aranan şahıslara yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

26.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:31
Osmaniye aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu 7 gözaltı

Aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu: 7 gözaltı

'de polisin, aranan şahıslara yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, asayiş, terörle mücadele, güvenlik şube ve çevik kuvvet ekiplerinin katılımlarıyla, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sabahın erken saatlerinde, il merkezi ve ilçelerde belirlenen 55 adreste arama yapan polis, toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplere, özel harekat şube müdürlüğü personeli de destek verirken, operasyon anı ise havadan drone ile görüntülendi. Aranması bulunan şüpheliler, gerekli adli işlemlerin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bu arada, emniyetten çıkartılan şüphelilerden bir tanesi, dışarıda bekleyen bir yakınına 'Bana al' diyerek bağırırken, polislere ise 'Hangi cezaevine gidiyoruz ağabey' demesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Osmaniye aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu 7 gözaltı
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